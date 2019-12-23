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16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 2 sanığa hapis cezası
KAYSERİ'de 16 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdulkadir S. (57) 20 yıl, Ali K. (25) 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 23 Ocak’ta Develi ilçesinde meydana gelen olayda Abdulkadir...
GÜVENLİK 23.12.2019, 16:01
KAYSERİ'de 16 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdulkadir S. (57) 20 yıl, Ali K. (25) 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 23 Ocak’ta Develi ilçesinde meydana gelen olayda Abdulkadir S. ve Ali K., ilçede yaşayan G.A. adlı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine Abdulkadir S. ve Ali K., gözaltına alınarak, tutuklandı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Abdulkadir S. ve Ali K., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar, komplo kurulduğunu ileri sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkadir S.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, Ali K.'ya da aynı suçtan 16 yıl hapis cezası verdi.
Geçen yıl 23 Ocak’ta Develi ilçesinde meydana gelen olayda Abdulkadir S. ve Ali K., ilçede yaşayan G.A. adlı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine Abdulkadir S. ve Ali K., gözaltına alınarak, tutuklandı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Abdulkadir S. ve Ali K., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar, komplo kurulduğunu ileri sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkadir S.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, Ali K.'ya da aynı suçtan 16 yıl hapis cezası verdi.
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