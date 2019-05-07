16 yaşındaki Basak'tan 6 gündür haber alınamıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde duyma ve konuşma engelli Başak Saral'dan (16), 6 gündür haber alınamıyor.İlçenin Önerler Mahallesi'ndeki evinden 6 gün önce ayrılan duyma ve konuşma engelli Başak Saral, bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışmalarını sürdürürken, henüz kızın izine rastlanılmadı. Sosyal medya hesaplarından yapılan kayıp paylaşımlarının ardından Saral'ın fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. Asılan görsellerde kızını görülmesi ve bulunması halinde en yakın polis ve jandarmaya bilgi verilmesi istendi.

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