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16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

GÜVENLİK 23.01.2020, 12:35
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16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
ANTALYA'da, N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol Karademir'in (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi.
Teyzesi ile birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D. adlı kız, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol Karademir hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. N.D., polis merkezinde, yaşadıklarını ağlayarak, anlattı. N.D., annesinin teyzesinin oğlu Karademir'in, annesini aracıyla alarak, işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., "Bir süre sonra Birol Karademir geldi, kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol Karademir'e evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma, ayağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı sonra da ayrıldı" dedi.
Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü:
"Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol Karademir arkamda belirdi. Birol Karademir ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de arabayı kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı ancak Birol Karademir telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."
RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU 
Genç kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol Karademir, suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DAHA ÖNCE BENZER SUÇLARDAN YARGILANMIŞ
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, son derece vahim bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Sanığın geçmişte benzer suçlardan yargılandığını öğrendik. Bu olayı daha da vahim hale getirmektedir. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, her süreçte çocuğumuzun yanında olacağız. Sürecin takipçisiyiz" dedi. 

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