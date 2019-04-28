16 suçtan aranan şüpheli çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

KAYSERİ'de hakkında 16 suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Durdu Kaya (42), çalıntı motosikletle gezerken yakalandı.

Kayseri, Osmaniye ve Erzurum'da hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı gibi 16 suçtan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Durdu Kaya, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde çalıntı motosikletle gezerken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.