banner314

banner325

Son Dakika

16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı (2) - Yeniden

GÜVENLİK 27.01.2020, 17:51
3
16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı (2) - Yeniden
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 'sahipli hayvanı öldürmek' ve 'çevreye zarar verecek şekilde zehirli madde atmak' suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutuklanmasına da karar verildi.
Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın Nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa Devran, Levent Özcan ve Aydın Gölge tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Aydın Gölge ve Musa Devran katılırken, sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunan sanık Levent Özcan katılmadı. Duruşmada, taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda hayvan hakları savunucusu da yer aldı. 
'KÖPEKLER KOVALADI, ZEHİRLEDİM'
Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, M.K. adlı kadının mahkemeye dilekçe sunduğunu, tanıklık yapmak istediğini; ancak sanıklardan Aydın Gölge'nin kendisini tehdit ettiğini, tahdit masajlarının da dilekçesinde ekli olduğunu belirterek, sanığa söz verdi. Bunun üzerine Gölge, adı geçen kişinin kız arkadaşı olduğunu ve mesajları onun gönderdiğini söyledi. Sanık Gölge, samimi itiraflarda bulunacağını belirterek, "Daha önce bu bölgede köpekler beni 2 kez kovaladı. Bir keresinde kaçarken, yüksek yerden atladım ve bel kaslarımı incittim. Bu nedenle sağlık sorunları yaşadım. Buna çok öfkelendiğim için köpekleri ben zehirledim. Diğer sanıkların bundan haberi yok" dedi. 
GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ
Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini duruşmada izleterek, sanıklara soru yöneltti. 3 sanığın da köpeklerin zehirlendiği an birlikte hareket ettiği görüntülere yansırken, itirafta bulunan sanık Aydın Gölge, Mahkeme Başkanı Sezikli'nin sorularına çelişkili cevaplar verdi.
Şikayetçi avukatları da sanıkların aralarında anlaşarak, suçu birinin üzerine attıklarını, sanığın savunmasının 'tiyatro' olduğunu savunup, 3 sanığa da ceza verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında 3 sanığın da suça ortak olduğunu belirterek, 'mala ve çevreye zarar vermek' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
KARAR SONRASI TUTUKLANDILAR  
Savcının mütalaasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Aydın Gölge, "Suçu ben işledim, pişmanım. Diğer sanıkların bir suçu yok" dedi.
Sanık Musa Devran da suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Duruşmaya katılmayan sanık Levent Özcan'ın avukatı ise müvekkilinin beratini talep etti.
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 3'üne de 'sahipli hayvanı öldürmek' ve 'çevreye zarar verecek şekilde zehirli madde atmak' suçlarından 10'ar yıl hapis ve 15 biner lira adli para cezası verdi. Cezada indirime gitmeyen heyet, duruşma salonunda bulunun sanıkların tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanıklar Aydın Gölge ve Musa Devran, salonda bulunan polis ekiplerince kelepçelenerek, tutuklandı.
'BUGÜN HAYVANLARA ADALETİN SAĞLANDIĞI GÜN'
Kararı sevinçle karşılayan hayvan hakları savunucuları ve avukatlar, adliye önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Grup, 'Katiller hapse girdi' ve 'Adalet yerini buldu' sloganları attı. Şikayetçi avukatı Tuğba Gürsoy, "Bugün hayvanlara adaletin sağlandığı gün. İlk kez böyle bir karar çıktı. Avukatlar olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutumu çok önemliydi ve güzeldi. Hayvanlara adalet için onlar da çok mücadele ettiler. Herkes mesleğinin sorumluluğunu yerine getirdi. Umuyoruz ki bu karar örnek teşkil eder. Sokaktaki hayvanların hiçbiri sahipsiz değil" diye konuştu.
Avukat Ezgi Koç ise "Mahkeme heyeti verebileceği en yüksek cezaları verdi. Bugün ihtiyacımız olan, hayvanlar öldürüldüğünde, katledildiğinde mala zarar verme suçundan değil gerçekten TCK'da düzenlenecek gerekli maddelerden cezalandırılması sisteminin getirilmesidir. Yeni bir ceza kanunu hazırlanıyor. Bununla ilgili sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılıp mal kategorisinden çıkartılması gerekiyor. Onlar bizim çocuklarımız. Biz onlara mal olarak bakmıyoruz" dedi. 

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:11
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:23
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3