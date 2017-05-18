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16 kişinin öldüğü maden faciasında sanıkların tümü tahliye edildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'in Şirvan İlçesi'ndeki özel bir maden ocağında meydana gelen, 16 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle...

16 kişinin öldüğü maden faciasında sanıkların tümü tahliye edildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'in Şirvan İlçesi'ndeki özel bir maden ocağında meydana gelen, 16 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 7'ski tutuklu, 11 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahmeke, kaçma şüphesi olmadığı ve delil yetersizliği gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'ndeki bakır madeninde, 17 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen, 16 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 mühendis ile ekip şeflerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıkların avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olmadığı ve delil yetersizliği kanaatine vararak, tutuklu 7 sanığın da tutuksuz yargılanmalarına karar verdi, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 
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Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan faciasında 16 kişinin ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. firmasının İşletme Müdürü Mehmet Oğuz, Açık Ocak İşletmesi Başmühendisi Selman Kazak, Park Elektrik Maden İşletmesi İş Güvenliği uzmanı Servet Keklik, Şirvan Park Elektrik Maden İşletmesi daimi nezaretçileri Mehmet Kezer, Serkan Gürühan, Bayram Kayar, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi Şantiye Şefi Kadir Yıldırım, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi İş Sağlığı ve Güvenliği uzman Gülistan Gök, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketi'nin resmi sahibi şüpheli Vedat Ant, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketinin fiili sahibi ve fiili sorumlusu Nureddin Ant ile Adnan Ant hakkında 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede aşırı yağış alan maden bölgesinde çalışmaların durdurulması ve güvenlik önlemi alınması gerekirken, bu tedbirlerin alınmadığı ifade edildi.

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