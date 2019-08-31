Son Dakika
16 gündür aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, 16 gündür kayıp olan Halil Akbaş'ın (45) cansız bedeni, şarampole devrilmiş traktörünün yakınında kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alacık köyü...
GÜVENLİK 31.08.2019, 19:45
KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, 16 gündür kayıp olan Halil Akbaş'ın (45) cansız bedeni, şarampole devrilmiş traktörünün yakınında kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanlık alanda şarampole devrilmiş plakasız traktörü görerek jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araç çevresinde yapılan aramada kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmada cesedin Halil Akbaş'a ait olduğunu belirledi. Akbaş'ın cansız bedeni, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
16 GÜNDÜR KAYIP
Halil Akbaş'ın, 16 Ağustos Cuma günü traktörüyle Çamlıbük köyünden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediği, yakınlarının kayıp bildirimi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı aramaların da sonuçsuz kaldığı belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanlık alanda şarampole devrilmiş plakasız traktörü görerek jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araç çevresinde yapılan aramada kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmada cesedin Halil Akbaş'a ait olduğunu belirledi. Akbaş'ın cansız bedeni, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
16 GÜNDÜR KAYIP
Halil Akbaş'ın, 16 Ağustos Cuma günü traktörüyle Çamlıbük köyünden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediği, yakınlarının kayıp bildirimi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı aramaların da sonuçsuz kaldığı belirtildi.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Antalyaspor
|3
|4
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Beşiktaş
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|10. Bursaspor
|2
|3
|11. Balıkesirspor
|2
|3
|12. Menemen Belediyespor
|2
|3
|13. İstanbulspor
|3
|2
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|3
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Getafe
|3
|2
|14. Villarreal
|2
|1
|15. Granada
|2
|1
|16. Eibar
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0