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16 gün sonra bulunan kayıp liseli: Ailem evlendirmek istediği için kaçtım (2)

ANNE: KIZIMIN BEYNİNİ YIKAMIŞLAR 'nın telefonla ulaştığı Döndü K.'nın annesi Esin K., kızını evlendirecekleri yönündeki iddianın doğru olmadığını söyledi. Esin K. şöyle konuştu: "Kızım kendisini istemediği biriyle evlendireceğimizi...

16 gün sonra bulunan kayıp liseli: Ailem evlendirmek istediği için kaçtım (2)

ANNE: KIZIMIN BEYNİNİ YIKAMIŞLAR
'nın telefonla ulaştığı Döndü K.'nın annesi Esin K., kızını evlendirecekleri yönündeki iddianın doğru olmadığını söyledi. Esin K. şöyle konuştu:
"Kızım kendisini istemediği biriyle evlendireceğimizi iddia etmiş. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Kan testinde uyuşturucu madde çıkmış. Orada kadınlarla birlikte kalmış. Onları değil beni suçluyor. Şimdi yurtta kalacak. Bizi de savcılık aradı, ifadeye çağırdı. Orada kızımla yüz yüze konuşacağız. Evlendirileceğini söylediği kişi de ortada yok. Öyle biri yok yani. Kızımın yanında kaldığı kişiler beynini çok güzel yıkamışlar. İfadesinde, 'Kardeşimi nişanlayanlar beni de nişanlayacaklar' demiş. Kardeşi daha 15 yaşında öyle bir şey kesinlikle yok. Yani öyle bir hayalin içinde kendini kuruyor. Çocuğumun çok zor bir dönemden geçtiğini söylediler. Telefonda benimle kötü konuştu. Ama sesini duydum o bana yetti. Bir de sarılsam başka bir şey istemem."
Esin K., yarın İstanbul'a giderek kızıyla buluşacağını ve konuşacağını belirtti.

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