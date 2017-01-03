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154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef havadan ve karadan vurularak imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Rus savaş uçaklarının...

154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef havadan ve karadan vurularak imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Rus savaş uçaklarının da El Bab'ın güney batısına yönelik düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a ait 4 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 133 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 154 hedefi imha edildi. El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek verilen harekat kapsamında DEAŞ terör örgütünden temizlenen alanlarda 25 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Muharip unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 150 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, Havan, Tank) yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, bir çok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda; barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan toplam dört hedef imha edilmiştir. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab 8 kilometre güneybatısında yer alan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, çoğu ağır olmak üzere 37’si de yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 25 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2604 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermeye devam etmektedir."

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