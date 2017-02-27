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150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, otomobilininin 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu ölen sürücü 38 yaşındaki Veli Çamoğlu'nin cesedi bir gün sonra bulundu. Mut- Silifke karayolu Kargıcak Mahallesi yakınlarında Veli Çamoğlu...

150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, otomobilininin 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu ölen sürücü 38 yaşındaki Veli Çamoğlu'nin cesedi bir gün sonra bulundu.
Mut- Silifke karayolu Kargıcak Mahallesi yakınlarında Veli Çamoğlu yönetimindeki 34 NMC 62 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, bir gün sonra bölgeye zeytin toplamaya gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisine sıkışmış olan Veli Çamoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine çıkartılan Çamoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirtilen Çamoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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