15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babasından izinsiz aldığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Fırat Baydo (15) ve arkasındaki Hakan Topbaş (15) yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Camikebir Mahallesi'nde iddiaya göre, Hayrettin Baydo'ya ait plakasız motosikleti izinsiz alan Fırat Baydo, Daloba köyünden arkadaşı Hakan Topbaş'ı da alarak dolaşmaya çıktı. İki çocuk Yassıbağ köyü yakınlarında motosikletin kontrolden çıkması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen 2 çocuk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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