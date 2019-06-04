Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 42...

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babasından izinsiz aldığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Fırat Baydo (15) ve arkasındaki Hakan Topbaş (15) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyü...

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babasından izinsiz aldığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Fırat Baydo (15) ve arkasındaki Hakan Topbaş (15) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Camikebir Mahallesi'nde iddiaya göre, Hayrettin Baydo'ya ait plakasız motosikleti izinsiz alan Fırat Baydo, Daloba köyünden arkadaşı Hakan Topbaş'ı da alarak dolaşmaya çıktı. İki çocuk Yassıbağ köyü yakınlarında motosikletin kontrolden çıkması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen 2 çocuk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328