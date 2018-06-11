Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

15 yaşındaki kızı eve kilitleyen esnaf tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yaşındaki kız çocuğu S.A.'yı boş eve kilitlediği iddia edilen esnaf Hamza T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün sabaha karşı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bir apartmanın...

15 yaşındaki kızı eve kilitleyen esnaf tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yaşındaki kız çocuğu S.A.'yı boş eve kilitlediği iddia edilen esnaf Hamza T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün sabaha karşı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonuna çıkan S.A., yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine apartmana gelen polis ve itfaiye tarafından kurtarılan S.A., götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada evden kaçtığı belirlenen S.A.'nın gece gezerken yanına yaklaşan bir kişinin otomobiline binip, bekar evine gittiklerini belirleyen polis, şüphelinin 2 çocuk babası esnaf Hamza T. olduğunu saptadı. Gözaltına Hamza T., ifadesinde art niyeti olmadığını, sokakta gördüğü kızı boş eve götürdüğünü, sabah erken saatte de polise teslim etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hamza T. çocuğu alıkoymak suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325