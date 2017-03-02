15 yaşındaki genç tüfekle öldürüldü

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM’un İskilip İlçesi'nde 15 yaşındaki Onur Tıraş tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak 17 yaşındaki amcasının oğlu M.T. gözaltına alındı.

Olay, İskilip İlçesine bağlı Tıraşlar Köyü'nde dün gece meydana geldi. Bir süre önce trafik kazasında annesini kaybeden Onur Tıraş, gece amcasının evinin önünden geçerken tüfekle vurularak ağır yaralandı. Silah sesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Onur Tıraş'ın öldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen amcasının oğlu M.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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