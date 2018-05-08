15 yaşındaki genç kız, 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

ADANA'da, 15 yaşındaki Asude Karaevren, site içerisindeki evlerinin 13'üncü katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi 75492 Sokak'ta bulunan site içerisindeki apartmanın 13'üncü katında meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bırakarak toprak zemine düşen Asude Karaevren, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların uzun süre müdahalede bulunduğu genç kız, kurtarılamadı. Genç kızın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

GERİYE FULARI KALDI

Asude Karaevren'in düştüğü apartman bahçesinde inceleme yapan ekipler, genç kıza ait siyah bir fular buldu. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Karaevren'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın, evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bırakmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Karaevren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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