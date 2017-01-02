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15 yaşındaki genç intihar etti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'ne bağlı Şahin Çatı Köyü'nde 15 yaşındaki Gökhan Dere, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. 8'nci sınıf öğrencisi Gökhan Dere, sabah saatlerinde...

15 yaşındaki genç intihar etti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'ne bağlı Şahin Çatı Köyü'nde 15 yaşındaki Gökhan Dere, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.
8'nci sınıf öğrencisi Gökhan Dere, sabah saatlerinde evde girdiği bunalım sonucu babasına ait av tüfeğini başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan aile fertleri 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dere'nin öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Dere'nin cesedi Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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