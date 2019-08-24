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15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, A.S.G. (15) adlı erkek çocuğu, bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Osman Sevinç'i (16) bıçaklayarak, öldürdü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Biga'ya bağlı Gümüşay beldesinde meydana geldi....

GÜVENLİK 23.08.2019, 08:50
15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, A.S.G. (15) adlı erkek çocuğu, bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Osman Sevinç'i (16) bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Biga'ya bağlı Gümüşay beldesinde meydana geldi. A.S.G. adlı erkek çocuğu ile arkadaşı Osman Sevinç arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken A.S.G., Sevinç'i bıçakladı. Ağır yaralanan Sevinç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sevinç'i ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Sevinç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan A.S.G. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan A.S.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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