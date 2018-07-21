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15 yaşındaki çocuğu alnından bıçaklayan güvenlik, serbest

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, belediyeye ait kafede özel güvenlik görevlisi Ejder Ö., gece tuvalete izinsiz girdiği gerekçesiyle müdahale ettiği lise öğrencisi A.Ş.'yi (15) alnından bıçakladı. Hastanede tedavisi yapılan A.Ş. taburcu...

15 yaşındaki çocuğu alnından bıçaklayan güvenlik, serbest
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, belediyeye ait kafede özel güvenlik görevlisi Ejder Ö., gece tuvalete izinsiz girdiği gerekçesiyle müdahale ettiği lise öğrencisi A.Ş.'yi (15) alnından bıçakladı. Hastanede tedavisi yapılan A.Ş. taburcu edilirken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ejder Ö., savcılıkça serbest bırakıldı.
Olay, geçen perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş., belediyeye ait bir kafenin yanında bulunan umumi tuvalete, bir kız arkadaşıyla birlikte izinsiz girdi. Kafenin güvenlik görevlisi Ejder Ö., tuvaletin sensörlü ışıklarının yanmasıyla içeride birisinin olduğunu anladı, tuvaletin kapısını açtı. Ejder Ö., iddiaya göre, kapıdan çıkar çıkmaz A.Ş.'ye tekme attı. A.Ş. de yumruk atarak karşılık verince, Ejder Ö. bıçak çekip genci alnından yaraladı. Bu sırada A.Ş.'nin arkadaşı da dışarı çıktı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.Ş.'nin göz çevresindeki kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Tedavisine bir süre hastanede devam edilen A.Ş., dün akşam saatlerinde taburcu edildi.
Polis olaydan sonra Ejder Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ejder Ö., savcılıkça serbest bırakıldı.

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