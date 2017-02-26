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15 yaşındaki Beyza, 3 gündür kayıp

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 3 gün önce "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Beyza Yüksel'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesinin...

15 yaşındaki Beyza, 3 gündür kayıp

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 3 gün önce "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Beyza Yüksel'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince Denizli’ye gittiği tespit edilen Beyza’nın bulunması için araştırma başlatıldı.
Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Beyza Yüksel, geçen perşembe günü okula gitmek üzere evden çıktı. Kendisini okula götüren servisle HEAŞ Lojmanları mevkiine kadar gelen Beyza, "Kırtasiyeye gideceğim" diyerek araçtan indi. Daha sonra okula gitmediği anlaşılan Beyza’dan bir daha haber alınamadı.
Genç kızın akşam eve gelmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede genç kızın aynı gün Denizli’ye otobüs bileti alarak gittiği tespit edildi.
Emniyet ekiplerinin araştırmasında, otobüsten başka bir yerde inmediği belirlenen Beyza’nın Denizli’de olduğu tahmin ediliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızı bulabilmek için soruşturma başlattı.

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