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15 yaşındaki Ahmet'i başından vuran zanlı tutuklandı
ADANA'da, babasıyla alacak verecek meselesi yaşadığı Ahmet Kılıç'ı (15), başından vurarak ağır yaralayan Erol Taşdemir (31), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 22.00...
GÜVENLİK 08.11.2019, 10:45
ADANA'da, babasıyla alacak verecek meselesi yaşadığı Ahmet Kılıç'ı (15), başından vurarak ağır yaralayan Erol Taşdemir (31), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Balıkçılık yapan Selahattin Kılıç, iddiaya göre yanında çalışan Erol Taşdemir'e parasını vermedi. Bu nedenle ikili arasında husumet başladı. Olay günü de Taşdemir yolda yürürken karşılaştığı Kılıç'ı çıkan tartışmada dövdü. Ahmet Kılıç da yanına oğlu Ahmet ile kardeşi Abdullah Kılıç'ı alıp, Erol Taşdemir'in evine gitti.
Burada çıkan kavgada ise Taşdemir, ruhsatsız tabancasını çekip, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İhbarla olay yerine gelen polis, Taşdemir'i yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Balıkçılık yapan Selahattin Kılıç, iddiaya göre yanında çalışan Erol Taşdemir'e parasını vermedi. Bu nedenle ikili arasında husumet başladı. Olay günü de Taşdemir yolda yürürken karşılaştığı Kılıç'ı çıkan tartışmada dövdü. Ahmet Kılıç da yanına oğlu Ahmet ile kardeşi Abdullah Kılıç'ı alıp, Erol Taşdemir'in evine gitti.
Burada çıkan kavgada ise Taşdemir, ruhsatsız tabancasını çekip, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İhbarla olay yerine gelen polis, Taşdemir'i yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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