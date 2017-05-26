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15 Temmuz yargılanmasında ilk beraat

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan dönemin İl Jandarma...

15 Temmuz yargılanmasında ilk beraat

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan dönemin İl Jandarma Asayiş Komutanı Yarbay Gurbet Keskin, 5'inci duruşmada beraat etti.
İl Jandarma Komutanlığı'nda Asayiş Komutanı olarak görev yapan Yarbay Gurbet Keskin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklu sanık Yarbay Keskin hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 5'inci duruşmasına; 9 aydır tutuklu bulunan Gurbet Keskin, yakınları ve sanık avukatı Erol Aras katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Keskin'in ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırmasını talep etti.
Mahkeme heyeti ise 9 aydır tutuklu bulunan sanığın beraat etmesine hükmetti. Mahkeme heyetinin, beraat gerekçesini daha sonra açıklayacağı belirtildi.
Evli ve 2 çocuk babası Keskin, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili yargılanıp beraat eden ilk sanık oldu.

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