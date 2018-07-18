15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürüyor. (FOTOĞRAF)
18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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