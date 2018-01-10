15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekiplerinin ikna çabası sürerken Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekiplerinin ikna çabası sürerken Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor. (FOTOĞRAF)
10 Ocak 2018 Çarşamba 10:54
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekiplerinin ikna çabası sürerken Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
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