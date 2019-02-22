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15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü

RİZE'nin İyidere ilçesinde, lastiği patlayan taksinin, sürücüsünün kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu, 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk (81) yaşamını...

15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü
RİZE'nin İyidere ilçesinde, lastiği patlayan taksinin, sürücüsünün kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu, 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk (81) yaşamını yitirdi, ablası Meryem Barın (56) ve sürücü Dursun Ali Akbulut yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde ilçenin Denizgören köyünde meydana geldi. Dursun Ali Akbulut yönetimindeki 53 T 6006 plakalı taksi, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, sürücü Akbulut ile takside bulunan ve 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi  Hanume Öztürk ve ablası Meryem Barın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan ve diyaliz hastası olan Hanume Öztürk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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