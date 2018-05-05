15 Temmuz ile korkutan 2 dolandırıcıyı yakalattı

ADANA'da, cezaevinden izinli olarak çıkıp kendisini başkomiser olarak tanıtan Ergin Şenlikten’in (32), 35 bin liralık altınını dolandırdığı Hicran Kırkbey (55), bir ay sonra kendisini arayan başka dolandırıcıları, tuzağa düşürdü. Dolandırıcıları yakalatan Kırkbey, "İlk olayda beni arayan dolandırıcı 'sen, 15 Temmuz'u biliyor musun?' Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak’, diyerek kendilerine inandırdılar" dedi.Olay, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 Şubat'ta dolandırıcılık suçundan yattığı Tarsus Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Ergin Şenlikten, kendisini başkomiser olarak tanıtarak Hicran Kırkbey'i aradı. Kırkbey'e bir soygun olduğunu, evde bulunan altınlarla karşılaştırma yapılacağını söyledi. Ergin Şenlikten, paniğe kapılan Kırkbey'in kuşkulanmaması için, "Sen altınların üzerine iyice bastır ki; parmak izin belli olsun" dedi. Bunun üzerine Kırkbey, altınları poşete koyup sokak başında bekleyen dolandırıcıya verdi.ŞÜPHELİ TAKSİDEKİ GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDIAltınları verdikten sonra, çocuklarını arayıp, durumu anlatan Hicran Kırkbey, dolandırıldığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı. Ağlama krizine giren Kırkbey'i eve gelen çocukları sakinleştirdi. Polise giden Kırkbey, şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüphelinin olay yerine geldiği taksinin plakasını tespit etti. Bulunan taksinin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Ergin Şenlikten, yakalanıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DOLANDIRICILARI EVİNE ÇAĞIRDI11 Nisan'da evinde temizlik yapan Kırkbey'e telefon eden başka dolandırıcılar, bu kez "Kimliğiniz kaybolmuş, başka bir kişi de sizin kimliğinize kendi fotoğrafının yapıştırıp internet ve GSM hattı çıkarmış. Bu konuyla ilgili işlem yapacağız' dedi. Arayanların dolandırıcı olduğunu anlayan Kırkbey, "Allah sizden razı olsun, sizin gibi polisleri başımızdan eksik etmesin. Evime gelin ben size yardımcı olayım" dedi. Bunun üzerine dolandırıcılar verilen adrese geldi. Şüpheliler ile buluşan Kırkbey, "Evimde 50 bin lira değerinde altın var. Benim hiçbir internet veya GSM hattıyla ilişkim yok" dedi. Evde altınların olduğunu duyan şüpheliler ise, kadından altınların getirmesini söyledi. Kapının önünde bekleyen şüphelileri oyalamak isteyen Kırkbey, oturma odasında bulunan odun sobasını para kasası gibi açtı. İçerideki demir seslerini duyan şüpheliler, Kırkbey'in altınları getirmesini bekledi. Hicran Kırkbey çocuklarını aradı. Kısa sürede eve gelen Kırkbey'in çocukları, dolandırıcıları döverek çağırılan polise teslim etti. Mahkemeye çıkarılan Hakan Koçbay ve İbrahim Kalemli tutuklandı.15 TEMMUZ İLE KORKUTTUYaşadıklarını anlatan Hicran Kırkbey, "Altınlarını çalan ilk dolandırıcı konuşup beni ikna etmeye çalışırken bana, '15 Temmuz'u biliyor musun?' diye sordu. 'Evet' yanıtı verince de, 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak. Biz sana yardımcı olmak istiyoruz' dedi. Onlara inanmadığımı söyleyince 'Abla, ben bir şehit ağabeyi bir polisim. Dört de çocuğum var. Onların üzerine yemin ederim' diyerek, beni ikna etmeye çalıştılar. Şehitler üzerine yemin edince onlara inandım ve de güvendim. Bunlar benim psikolojimi bozdu. Olaydan sonra hastalandım, günlerce midem bulandı. Altınları elimle teslim ettim. Ben altınlarımı istiyorum, kimseyle konuşamıyorum. Telefonun yanına, 'Dikkatli ol, telefon görüşmesinde bir daha yanılma' diye yazdım" dedi.

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