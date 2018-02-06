Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İdlib' ten acı haber: Bir asker şehit
İdlib' ten acı haber: Bir...
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit

15 Temmuz'da sela okuyan imamın dövülmesi davasına devam edildi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Almanya'da bulunan sanık...

15 Temmuz'da sela okuyan imamın dövülmesi davasına devam edildi
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Almanya'da bulunan sanık İlknur F.'nin yakalanamaması nedeniyle duruşma ertelendi.
Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camii'nde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi müezzin Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında dava açıldı. Sanıklardan Adil C. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından 13 yıl, İlknur C.F. hakkında ise 'FETÖ/PDY Terör Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 17 yıl ve diğer sanık Pınar D. hakkında da 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası istendi.
İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya bugün yapılan duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Adil C. ve Pınar D. ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan diğer sanık İlknur C.F. ise Almanya'da olduğu için duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarından Çağlayan İnan Şahin, İlknur C.F.'nin çocukların eğitim durumu nedeniyle Almanya'da olduğunu belirterek, "Kendisi Almanya'da ifade verecektir. Alman makamlarının davet etmesini beklemektedir. Çocuklarının okul sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gelememektedir. Müvekkilimin  'Türkiye'ye gelir ve orada uzun süre kalırsam Alman hükümeti çocuklarımı alır ve yurda yerleştirir' diye endişe duymaktadır" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık İlknur C.F.'nin yakalama emrinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314