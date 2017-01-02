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15 saniyede 90 cep telefonu çaldı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da ikinci el cihazların satıldığı bir telefoncuya giren hırsızlık şüphelisi, kamera ve alarm sistemini etkisiz hale getirdikten sonra 15 saniyede 90 cep telefonunu çaldı. Polisi alarma geçiren hırsızlık,...

15 saniyede 90 cep telefonu çaldı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da ikinci el cihazların satıldığı bir telefoncuya giren hırsızlık şüphelisi, kamera ve alarm sistemini etkisiz hale getirdikten sonra 15 saniyede 90 cep telefonunu çaldı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık, gece yarısı Muratpaşa İlçesi, Yener Ulusoy Bulvarı'nda bulunan Merkez İletişim teknik servisinde meydana geldi. İş yerinin arkasında bulunan demir korkuluğu çıkartan hırsız, buradan işyerine girdi. Önce rafta bulunan telefonlardan bazılarını masa üstüne çıkartan şüpheli, daha sonra alarm ve kamera sistemini devre dışı bıraktı. Şüpheli daha sonra poşete doldurduğu 90 cep telefonunu aldıktan sonra aynı yerden çıkarak kaçtı. Saniye saniye kameralara yansıyan hırsızlık 15 saniye sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalınan telefonların piyasa değerinin 120 bin TL olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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