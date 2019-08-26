15 metrelik çukurda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

BİLECİK’te dere yatağındaki çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Merkeze bağlı Bahçecik Köyü yakınlarındaki dere yatağında bulunan 15 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti. Küçük bir mağara girişi bulunan ve çevresi ağaç dallarıyla çevrili olan çukurdan köpek çıkartılamayınca da AFAD'tan yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, iple çukura inerek, kurtarma üçgeni oluşturdu. Yaklaşık 2 saatte kurtarılan köpek, ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.