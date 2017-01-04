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15 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 2 katlı evde çıkan yangında, ağıl olarak kullanılan alt kattaki 15 küçükbaş hayvan, yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu. Sandıklı'ya bağlı Sorkun Köyü'nde Ali Şenses'e ait 2 katlı...

15 küçükbaş hayvan yangında telef oldu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 2 katlı evde çıkan yangında, ağıl olarak kullanılan alt kattaki 15 küçükbaş hayvan, yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu.
Sandıklı'ya bağlı Sorkun Köyü'nde Ali Şenses'e ait 2 katlı kerpiç evde saat 02.30'da yangın çıktı. Elektrik akımındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Dumana uyanan Ali Şenses, ailesini uyandırarak evi boşalttıktan sonra komşuları ve itfaiyeden yardım istedi. Büyüyen alevler bitişikteki Gökhan Ersoy'a ait eve de sıçradı.
Köylüler yangına ilk müdahaleyi köydeki yangın söndürme tankeri ve iş makinesiyle yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Şenses'in ağıl olarak kullandığı evin alt katında duran 60 küçükbaş hayvandan 15'i yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu.

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