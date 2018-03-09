15 kişilik minibüsten 39 kaçak çıktı

ERZURUM'da polis tarafından durdurulan 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler Göle yolunda uygulama yaparken, jandarmanın verdiği bilgi üzerine Mustafa İ. (24) yönetimindeki 36 SA 585 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 18 Afganistan, 15 Pakistan, 5 Bangladeş, 1 İran uyruklu olmak üzere 39 göçmen yakaladı. İçeride havasız kalan kaçakların araçtan inince rahatladığı görüldü.

Emniyette ifadeleri alınan kaçak göçmenler, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Kaçaklara organizatörlük yaptığı düşünülen sürücü Mustafa İ. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



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