15 kilo eroinle yakalanan sanığa 15 yıl hapis

KAYSERİ’de, otomobilinde 15 kilo eroin ele geçirilen 48 yaşındaki Sadık Yılmaz, tutuklu yargılandığı mahkemece, 15 yıl hapis, 16 bin 660 lira para cezasına çarptırıldı.Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 29 Mayıs'ta Sivas yolu uygulama noktasında Mersin plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Sedef' ile yapılan aramada, otomobilin ön ve arka tampon kısmına üzeri pul biberle kapatılmış 30 paket halinde, değeri 500 bin lira olan 15 kilo eroin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Sadık Yılmaz ile yanındaki eşi 46 yaşındaki Ebru Uysal Yılmaz gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Sadık Yılmaz tutuklanırken, eşi Ebru Uysal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Sadık Yılmaz hazır bulunurken, tutuksuz sanık Ebru Uysal Yılmaz ise katılmadı. Sanık Yılmaz, "Bu yaptığım iş, aldığım baskılardan dolayıdır. İşlediğim suç çok ağır. Bana ve aileme yakışmayan bir suç işledim. Takdir mahkemenizindir" dedi.Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanığa 15 yıl hapis, 16 bin 660 lira para cezası verdi. Tutuksuz yargılanan eşi ise beraat etti.

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