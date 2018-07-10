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15 işçinin öldüğü kazada şoföre verilen 15 yıl hapis cezası onandı

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, 15 tarım işçisinin can verdiği kazanın ardından 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen tanker şoförü Ercan İşeli'nin cezası Yargıtay tarafından onandı. Gölmarmara...

15 işçinin öldüğü kazada şoföre verilen 15 yıl hapis cezası onandı
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, 15 tarım işçisinin can verdiği kazanın ardından 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen tanker şoförü Ercan İşeli'nin cezası Yargıtay tarafından onandı.
Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Köyü yakınlarında 6 Temmuz 2015 sabahı meydana gelen kazada, Ercan İşeli'nin kullandığı 10 P 8765 plakalı süt tankeri ile Seydi Aydın yönetimindeki 45 SA 3779 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan ve Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'nden bağ yaprağı toplamaya giden sürücü Seydi Aydın'ın (52) yanı sıra eşi Ayşe Aydın (47), Nesrin Aydın (27), Kezban Uysal (67), Fadime Orhan (48), Zeynep Uysal (32), Ümmühan Uysal (30), Dürdane Kaya (40), Burak Kaya (15), Ümmühan Demirkol (38), Zeynep Zengin (35), Azize Kars (52), Ayşe Yaşar (40), Zekiye Çetin (54) ve Yıldız Öztürk (41), hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan tanker şoförü Ercan İşeli tutuklandı.
GPS KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Kazadan sonra oluşturan bilirkişinin raporunda tam kusurlu bulunan tutuklu tanker şoförü Ercan İşeli hakkında iddianame hazırlandı. Tanker şoförünün kaza sonrası ifadesinde yalan söylediği de ortaya çıkarıldı. Ercan İşeli ifadesinde, tankeri saat 22.23'te Bursa'da aldığını, Balıkesir'de bir saat mola verdiğini, Akhisar - Gölmarmara kavşağında da sahur yaptığını ileri sürdü. Ancak tankerin GPS kayıtlarının incelenmesiyle gerçek ortaya çıktı. Tankerin, saat 22.15'te İstanbul Ümraniye'den yola çıktığı, feribota bindiği, 6 Temmuz 2015 tarihinde saat 24.00'te Altınova - Yalova'da feribottan indiği saptandı. Tankerin ardından sırasıyla Bursa - Balıkesir - Akhisar üzerinden hiç durmadan kaza yerine saat 05.02'de ulaştığı ortaya çıktı. İddianamede, Ercan İşeli için 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen devada sanık tanker şoförü Ercan İşeli'ye 15 yıl hapis cezası verildi. Tarafların temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Ercan İşeli hakkında yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası kararını onadı.

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