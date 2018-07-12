15 ilde FETÖ operasyonu: 30 askere gözaltı

KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 ilde düzenlenen operasyonla 2'si meslekten ihraç edilen, 30 asker gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçu ile ilgili olarak 2'si ihraç olmak üzere, 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'te operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.