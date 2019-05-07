Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 21'i, gözaltına alındı.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin...

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 21'i, gözaltına alındı. 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde sözde yönetici olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 21 kişi, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin daha önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital veriler ve yasak yayınlar ele geçirildiği belirtildi. Diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328