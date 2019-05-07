15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 21'i, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde sözde yönetici olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 21 kişi, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin daha önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital veriler ve yasak yayınlar ele geçirildiği belirtildi. Diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.