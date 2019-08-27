15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.