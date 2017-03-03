15 evi soyan cezaevi firarisi yakalandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da cezaevinden firar ettikten sonra 15 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 45 yaşındaki Engin Külünk yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdülüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerdeki ev hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 15 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen kişinin cezaevi firarisi Engin Külünk olduğu belirlendi. Polis şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Çok sayıda polisle bölgedeki giriş çıkışları kapatan ekipler, Engin Külünk'ü bisiklet kullanırken fark etti. Kaçmaya çalışan, polislere biber gazı sıkan Külünk, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Polis merkezine götürülen Engin Külünk'ün hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

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