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15 aylık bebek beşinci kattan düşüp, öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen 15 aylık Ramazan Ege Kıranmezar, yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Büyük...

15 aylık bebek beşinci kattan düşüp, öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen 15 aylık Ramazan Ege Kıranmezar, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Büyük Selçuklular Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki evlerinde, annesi Fatma Kıranmezar görmediği sırada balkona çıkan 15 aylık Ramazan Ege, korkulukların arasındaki 30 santimetrelik boşluklardan bakmak istedi. İddiaya göre minik Ramazan Ege, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Ramazan Ege ağır yaralanırken, olayı gören komşular annesi Fatma Kıranmezar'a durumu bildirdi. Gözyaşlarına boğulan anne, yoldan geçen otomobili çevirip Ramazan Ege'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ramazan Ege'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Minik Ramazan Ege, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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