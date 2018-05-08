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148 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle revir ve hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında alt yüklenici firmalara bağlı olarak çalışan işçilerden 148'inin, dün öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile şantiye reviri ve Aliağa Devlet...

148 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle revir ve hastaneye kaldırıldı
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında alt yüklenici firmalara bağlı olarak çalışan işçilerden 148'inin, dün öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile şantiye reviri ve Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Rafineri inşaatında çalışan işçilerden 148'i dün öğle yemeğinde yedikleri tavuk dönerin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile şantiye revirine başvurdu. İş yeri hekiminin gördüğü lüzum üzerine 3 işçi Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, 1 işçi de kendi isteğiyle aynı hastaneye gitti. Dört işçi burada ayakta tedavileri yapılıp, taburcu edildi. İşçilerin neden rahatsızlandığının tespit edilmesi için öğle yemeğinden ve içme suyundan incelenmek üzere numune alındı. Konuyla ilgili şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, rafineri inşaatında çalışan, alt yüklenici firmalara bağlı toplam 148 işçinin mide bulantısı şikayetiyle kamp revirine başvurduğu belirtilerek, şöyle dendi:
"İş yeri hekimi tarafından yapılan ön incelemede, rahatsızlık bildiren çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Hâlihazırda yaklaşık 15 bin işçinin çalıştığı rafineri inşaatımızda, tüm süreçler ulusal ve uluslararası normlar dikkate alınarak gerçekleştirilmekte olup, inceleme ve soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli önlemler alınacaktır."
Geçen 13 Temmuz'da da aynı rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle şantiye reviri ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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