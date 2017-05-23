148 hap içerek yaşamına son verdi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'daki evinde bulunan toplam 148 hapı içen 45 yaşındaki Ayhan Aktulan, yaşamını yitirdi. Aktulan'ın hap içtiğini öğrenen Metin K.'yı tabancayla tehdit ederek ambulans çağırmasını engellediği ortaya çıktı.

Antalya'da geçen cumartesi akşamı polisi arayan Dr. Metin K., Güzeloba Mahallesi'nde oturan Ayhan Aktulan adlı kişinin çok sayıda hap içtiği ihbarını yaptı. İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis kapıyı çaldı. Yanıt alamayan polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Evde yapılan aramada Aktulan'ın cansız bedeniyle karşılaşan polis, olayla ilgili ihbarı yapan Metin K. adlı doktorun bilgisine başvurdu.

Metin K. ifadesinde Ayhan Aktulan'ın, güvenlik görevlisi kardeşi Erol K.'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Kendisinin ise bu kişiyle tanışıklığı olmadığını belirten Metin K., ifadesinde şunları söyledi:

“Olay günü Ayhan Aktulan kardeşim Erol K.'yı telefonla arayıp çok sayıda ilaç aldığını söylemiş. Kardeşim de şehir dışında olduğu için bana saat 20.30 sıralarında telefonla durumu bildirdi. Ayhan'ın durumundan endişe ettiğini söyleyerek evine gidip bakmamı istedi. Ben de saat 21.00 sıralarında evine gittim. Ayhan Aktulan kapıyı açıp içeri girdiğimde sehpanın üzerinde çok sayıda ilaç kutusu vardı. Ne kadar ilaç içtiğini sordum. 148 farklı hap içtiğini söyledi. Bunun üzerine hemen ambulans çağırmak istedim. Ancak kabul etmedi. Bir çekmeceden tabanca çıkarıp, 'Eğer polisi ya da ambulansı çağırırsan, sana düşman olurum. Onlarla çatışırım. Ya da kafama sıkarım. Ben biraz dinlenir kalkarım' dedi. Kendisini ikna edemeyince yanından ayrıldım."

Ardından binanın zemin katındaki apartman görevlisinden evin tam adresini öğrenip durumu kardeşine bildirdiğini anlatan Metin K., “Kardeşim birkaç dakika sonra beni tekrar arayıp, durumu polise bildirdiğini söyledi. Sonra ben eve gittim" dedi.

Ayhan Aktulan'ın yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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