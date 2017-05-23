Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

148 hap içerek yaşamına son verdi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'daki evinde bulunan toplam 148 hapı içen 45 yaşındaki Ayhan Aktulan, yaşamını yitirdi. Aktulan'ın hap içtiğini öğrenen Metin K.'yı tabancayla tehdit ederek ambulans çağırmasını engellediği ortaya...

148 hap içerek yaşamına son verdi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'daki evinde bulunan toplam 148 hapı içen 45 yaşındaki Ayhan Aktulan, yaşamını yitirdi. Aktulan'ın hap içtiğini öğrenen Metin K.'yı tabancayla tehdit ederek ambulans çağırmasını engellediği ortaya çıktı.
Antalya'da geçen cumartesi akşamı polisi arayan Dr. Metin K., Güzeloba Mahallesi'nde oturan Ayhan Aktulan adlı kişinin çok sayıda hap içtiği ihbarını yaptı. İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis kapıyı çaldı. Yanıt alamayan polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Evde yapılan aramada Aktulan'ın cansız bedeniyle karşılaşan polis, olayla ilgili ihbarı yapan Metin K. adlı doktorun bilgisine başvurdu.
Metin K. ifadesinde Ayhan Aktulan'ın, güvenlik görevlisi kardeşi Erol K.'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Kendisinin ise bu kişiyle tanışıklığı olmadığını belirten Metin K., ifadesinde şunları söyledi:
“Olay günü Ayhan Aktulan kardeşim Erol K.'yı telefonla arayıp çok sayıda ilaç aldığını söylemiş. Kardeşim de şehir dışında olduğu için bana saat 20.30 sıralarında telefonla durumu bildirdi. Ayhan'ın durumundan endişe ettiğini söyleyerek evine gidip bakmamı istedi. Ben de saat 21.00 sıralarında evine gittim. Ayhan Aktulan kapıyı açıp içeri girdiğimde sehpanın üzerinde çok sayıda ilaç kutusu vardı. Ne kadar ilaç içtiğini sordum. 148 farklı hap içtiğini söyledi. Bunun üzerine hemen ambulans çağırmak istedim. Ancak kabul etmedi. Bir çekmeceden tabanca çıkarıp, 'Eğer polisi ya da ambulansı çağırırsan, sana düşman olurum. Onlarla çatışırım. Ya da kafama sıkarım. Ben biraz dinlenir kalkarım' dedi. Kendisini ikna edemeyince yanından ayrıldım."
Ardından binanın zemin katındaki apartman görevlisinden evin tam adresini öğrenip durumu kardeşine bildirdiğini anlatan Metin K., “Kardeşim birkaç dakika sonra beni tekrar arayıp, durumu polise bildirdiğini söyledi. Sonra ben eve gittim" dedi.
Ayhan Aktulan'ın yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246