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140 DEAŞ hedefi imha edildi, 12 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 124 günden...

140 DEAŞ hedefi imha edildi, 12 terörist öldürüldü
SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 124 günden bu yana sürdürülen harekatta ÖSO'nun 2 askeri çatışmalarda öldü. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi bombalanarak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Gün içerisinde 2 muhalif şehit olmuş, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 6 hedefe 9 bomba atılarak; DEAŞ mensuplarınca kullanılan 6 adet savunma ve silah mevzii imha edilmiş ve ilk anda alınan görüntülerden 9 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Ele sağ olarak geçirdiğimiz terörist ifadelerinde ve teröristlerin aralarında sıkça yaptıkları telsiz görüşmelerinde ise ölü ve yaralı sayılarının görüntüyle tespit yaparak size verdiğimiz rakamların çok üzerinde olduğu yönündedir. Ancak net olmadıkça sizlerle paylaşamıyoruz. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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