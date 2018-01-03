14 yıl sonra cinayeti itiraf etti: Niyetçiyi tokat attığı için, babamı da ihbar edeceği için vurdum

KONYA'da 13 yıl önce babası Mevlüt Berber'i (56) öldürdüğü için girdiği cezaevinde 11 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen Şahin Berber'in (31), bu olaydan 10 ay önce de tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı (27) öldürdüğü ortaya çıktı. Kalaycı cinayeti, dosyayı yeniden açan polisin, iki cinayette de aynı tür tabancaların kullanıldığını belirlemesiyle aydınlatıldı. Suçunu itiraf eden Şahin Berber, Çetin Kalaycı'yı, niyetlerin birkaç kez boş çıkması üzerine çıkan tartışmada kendisine tokat atması nedeniyle, babasını da kendisini ihbar edeceğini söylemesi üzerine öldürdüğünü söyledi.

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın, faili meçhul olarak kapatılan dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu, Kalaycı'dan 10 ay sonra, aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in de öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan kaydı bulunan oğlu Şahin Berber tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğunu saptandı.

Bu tespitler üzerine araştırmasını derinleştiren ekipler, Şahin Berber'in, babasını öldürdüğü olayla ilgili poliste susma hakkını kullandığını, ancak mahkemedeki ifadesinde, "Babam, anneme eziyet ediyordu. Dayanamayıp öldürdüm'' dediğini saptadı. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten bir gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple Şahin Berber'in uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber’i, merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

NİYETÇİYİ TOKAT ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Şahin Berber, yapılan sorgulamasında Çetin Kalaycı'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Tavşanla niyet çektiren Kalaycı'yı tokat attığı için öldürdüğünü söyleyen Berber ifadesinde, ''Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım'' dedi.

10 AY SONRA DÖNÜP BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Çetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, ''Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Ben de başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan Şahin Berber, adliyeye sevk edildi. Şahin Berber, basın mensuplarının 'Çetin Kalaycı'yı niçin öldürdünüz? sorusu üzerine, ''Yanlışlıkla oldu, çocuktum, bilmiyordum" dedi. 'Babanız Mevlüt Berber'i niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine ise Şahin Berber, ''Kazayla öldürdüm'' yanıtını verdi.



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