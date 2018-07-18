14 yıl önce niyetçiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KONYA'da 13 yıl önce babası Mevlüt Berber'i (56) öldürdüğü için girdiği cezaevinde 11 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen ve bu cinaytten 10 ay önce de tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı (27) öldürdüğü ortaya çıkan Şahin Berber'in (31) 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, daha önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirtirken, Kalaycı'nın yakınları, duruşma salonundan çıkarılırken Berber'in üzerine, ayakkabı, çanta ve su fırlattı.Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın, faili meçhul olarak kapatılan dosyasını geçen yıl Ekim ayında yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Kalaycı'dan 10 ay sonra, aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in de öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan poliste kaydı bulunan oğlu Şahin Berber tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğunu saptandı.Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, Şahin Berber'in, babasını öldürdüğü olayla ilgili poliste susma hakkını kullandığını, ancak mahkemedeki ifadesinde, "Babam, anneme eziyet ediyordu. Dayanamayıp öldürdüm'' dediğini saptadı. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten bir gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple Şahin Berber'in uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen Ocak ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber’i, merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.NİYETÇİYİ TOKAT ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞGözaltına alınan Şahin Berber, yapılan sorgulamasında Çetin Kalaycı'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Tavşanla niyet çektiren Kalaycı'yı tokat attığı için öldürdüğünü söyleyen Berber ifadesinde, ''Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim, birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım'' dedi.10 AY SONRA DÖNÜP BABASINI ÖLDÜRMÜŞÇetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, ''Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Ben de başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" ifadelerini kullandı. Şahin Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.YARGILANMASINA BAŞLANDIŞahin Berber'in Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada öldürülen Çetin Kalaycı'nın eşi, çocuğu, annesi yakınları ile tutuklu sanık Şahin Berber hazır bulundu. Şahin Berber savunmasında, "Daha önceki ifadelerimi aynen tekrar ediyorum" diyerek olayla ilgili savunma yapmadı.'EŞİMİ NEDEN ÖLDÜRDÜ MERAK EDİYORUM'Duruşmaya tanık olarak katılan Çetin Kalaycı'nın eşi Hülya Kalaycı, "Eşimi neden öldürdü halen merak ediyorum. Bunu bana açıklasın. Bunu bilmek benim hakkım. Ben 6 aylık bebeğimle ortada kaldım. Çocuklarım yetim kaldı. Şikayetçiyim" dedi. Çetin Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı ise, "Benim eşim oğlunun acısından kanser olup, öldü. Allah'a duamdır o da çeksin bunları. Allah'ım bunu da yaksın. Benim oğluma nasıl kıydın. Utanmadan bir de takım elbise giyip buraya gelmiş" diye konuştu.Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi. Hülya Kalaycı ve yakınları, salondan çıkarılırken sanık Şahin Berber'in üzerine ayakkabı, çanta ve su fırlattı.

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