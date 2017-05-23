14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, aralarında 14 yaşındaki F.B.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon yaptı. Polis ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı operasyon yapan polis, uyuşturucu satıcıları F.B. (14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda 450 paket esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök hintkeneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği açıklanan 9 bin 400 lira ele geçirildi. Yapılan operasyon, polis ekipleri tarafından kamera ile kaydedildi. Görüntülerde, polisi fark eden zanlıların kaçmaya çalışması, ekiplerin havaya uyarı atışı yaptığı görülüyor.

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülen şüphelilerden Veysel B., gazetecilere dönerek, "Büyük devletimizden özür diliyoruz" dedi.

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