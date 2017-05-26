14 yaşındaki kıza cinsel istismara 21 yıl hapis talebi

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, inşaat işçisi 18 yaşındaki Mevlüt E.'nin, 14 yaşındaki kız çocuğu B.K.'ya eski boş binada cinsel istismarda bulunmak suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Geçen yıl Temmuz ayında Devrek İlçesi'ne bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen olayda Mevlüt E., iddiaya göre arkadaşlık kurduğu B.K.'yı eskiden okul olarak kullanılan eski binaya götürdü. Mevlüt E. iddiaya göre B.K.'ya "18 yaşındayım, çocuk değilim. İstediğim her şeyi yapabilirim" diyerek cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine tutuklanan Mevlüt E., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya B.K. ve annesi de katıldı.

Sanık Mevlüt E.'nin tanık olarak dinlenen annesi, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek mağdur kızın annesine tepki gösterdi. Bunun üzerine sanığın annesi salondan çıkarıldı. Mevlüt E. de suçsuz olduğunu söyleyerek, "Ben suçsuzum. 10 aydır cezaevinde yatıyorum. Psikolojim bozuldu. Ben kendime artık zarar vereceğim. O durumdayım. Kimse bana niye inanmıyor?" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mevlüt E.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

