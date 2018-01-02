14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar sanığına 19 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'da yaklaşık 4.5 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğuna nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuksuz yargılanan Bayram Taş (28) toplam 19 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Antalya'da 2013 yılında amcasının yanında kalırken, Kepez ilçesinde bir pide salonunda işçi olarak çalışan kız çocuğu C.Ü., müşterilerden 'M.C.' olarak tanıdığı Bayram Taş'la arkadaş oldu. İkili 11 Ağustos 2013 tarihinde Bayram Taş'ın ailesinin yaşadığı Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ne gitti. Burada iki gün kalan C.Ü. ve Bayram Taş, cinsel ilişkiye girdi. İki günün sonunda yaptıklarından pişman olan C.Ü. ve Bayram Taş, Aydın'da yaşayan C.Ü.'nün babası H.Ü.'yü telefonla aradı. Baba H.Ü. Antalya'ya gelerek, C.Ü.'yü alıp Aydın'a döndü ve Bayram Taş hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAVA AÇILDI

Suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Taş'ın, C.Ü.'nün yaşının küçük olduğunu bilmediği ve cinsel ilişkiye girmediğini iddia ettiği belirtilirken, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen raporda C.Ü.'nün yapılan muayenesinde kızlık zarının yırtıldığı ayrıca cinsel istismar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu kaydedildi. İddianamede Bayram Taş hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılması istendi.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen perşembe günü görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Bayram Taş ile mağdur C.Ü. ve şikayetçi H.Ü. katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Davayla ilgili esas hakkında görüşünü veren savcı, sanık Bayram Taş'ın olay tarihinde 14 yaşında olan C.Ü. ile Serik'te babasının evinde 2 gün kaldıklarını ve mağdurun ifadesinde 2 kez kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söylediğini belirtti. Sanık Bayram Taş'ın cinsel ilişkiyi kabul etmediği, buna mukabil C.Ü.'den alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA analizinde Bayram Taş'a ait olduğunun tespit edildiği kaydedilirken, 15 yaşından küçük olan C.Ü.'nün rızasından bahsedilemeyeceği aktarıldı. Savcılığın esas hakkındaki görüşünde sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması istendi.

19 YIL 3 AY HAPİS

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık Bayram Taş'a, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, suçun zincirleme şekilde işlenmesi ve C.Ü.'nün ruh halinin bozulması nedeniyle 17 yıl hapis, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da, olay tarihinde C.Ü.'nün 18 yaşından küçük olması ve eylem cinsel amaçla gerçekleştirildiği için 2 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 19 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık hakkında hükmen tutuklama ve yakalama kararı verdi.