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14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, 14 yaşındaki F.S.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 14-19 arasında değişen 6 kişiden 2'si, tutuklandı. Olay, 1 ve 22 Nisan tarihleri arasında, Melikgazi ilçesi Esenyurt...

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 2 tutuklama
KAYSERİ'de, 14 yaşındaki F.S.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 14-19 arasında değişen 6 kişiden 2'si, tutuklandı.
Olay, 1 ve 22 Nisan tarihleri arasında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi F.S.K., iddiaya göre sokakta okul arkadaşı ve mahalleli gençlerin cinsel istismarına uğradı. F.S.K.'nın durumu anlattığı ailesi polise başvurup, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kız çocuğunun okul arkadaşı M.Ç. (14) ile K.O. (19), D.Ç. (19), E.K. (19), M.K. (17) ve S.Ç. (18) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve K.O., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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