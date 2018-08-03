14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu (2)

TACİZ DAVASINDA MAĞDURLAR ARASINDA YER ALMIŞ

Trabzon'un Düzköy ilçesinde boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulunan Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, Fatma B.'ye yönelik taciz suçlamasından beraat eden M.G.'nin, diğer çocuklara yönelik davranışları için ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi. Öğretmeninin, kendisine yönelik taciz suçlamasından beraat etmesinden sonra, Fatma B.'nin psikolojik destek almaya başladığı ifade edildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()