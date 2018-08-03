 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu (2)

TACİZ DAVASINDA MAĞDURLAR ARASINDA YER ALMIŞ Trabzon'un Düzköy ilçesinde boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulunan Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte,...

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu (2)

TACİZ DAVASINDA MAĞDURLAR ARASINDA YER ALMIŞ
Trabzon'un Düzköy ilçesinde boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulunan Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, Fatma B.'ye yönelik taciz suçlamasından beraat eden M.G.'nin, diğer çocuklara yönelik davranışları için ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi. Öğretmeninin, kendisine yönelik taciz suçlamasından beraat etmesinden sonra, Fatma B.'nin psikolojik destek almaya başladığı ifade edildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar