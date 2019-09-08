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14 yaşındaki Emirhan denizde kayboldu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren 2 kuzen, akıntıya kapıldı. Mert Ekici (12) çevredekiler tarafından kurtarılırken, Emirhan Doğar (14) kayboldu. Bölgeye gelen ekipler, Doğar'ı kurtarmak için çalışma başlattı...
GÜVENLİK 08.09.2019, 17:02
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren 2 kuzen, akıntıya kapıldı. Mert Ekici (12) çevredekiler tarafından kurtarılırken, Emirhan Doğar (14) kayboldu. Bölgeye gelen ekipler, Doğar'ı kurtarmak için çalışma başlattı ancak dalgalar nedeniyle denize giremedi. Kıyıdan yüzey taraması yapan ekipler, suda arama yapmak için dalgaların sakinleşmesini bekliyor.
Olay, öğlen saatlerinde, Kandıra'ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan çocukları gören çevredekiler, suya girdi. Mert Ekici'yi kıyıya çıkaran çevredekiler, Emirhan Doğar'a ulaşamadı. Doğar, bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mert Ekici ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekipler, Emirhan Doğar'ı bulmak için çalışma başlattı ancak dalgıçlar, dalgalar nedeniyle suya giremedi. Sahil Güvenlik botları da dalga yoğunluğundan bölgeye yaklaşamadı. Kıyıdan yüzey taraması yapan ekipler, suda arama yapmak için dalgaların azalmasını bekliyor.
Haberi alan Doğar'ın ailesi ise olay yerine gelip, endişe ve gözyaşları içinde çalışmaları izledi.
Olay, öğlen saatlerinde, Kandıra'ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan çocukları gören çevredekiler, suya girdi. Mert Ekici'yi kıyıya çıkaran çevredekiler, Emirhan Doğar'a ulaşamadı. Doğar, bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mert Ekici ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekipler, Emirhan Doğar'ı bulmak için çalışma başlattı ancak dalgıçlar, dalgalar nedeniyle suya giremedi. Sahil Güvenlik botları da dalga yoğunluğundan bölgeye yaklaşamadı. Kıyıdan yüzey taraması yapan ekipler, suda arama yapmak için dalgaların azalmasını bekliyor.
Haberi alan Doğar'ın ailesi ise olay yerine gelip, endişe ve gözyaşları içinde çalışmaları izledi.
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