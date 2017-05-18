14 yaşındaki cinsel istismarda bulunmakla suçlanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması nedeniyle yürütülen soruşturmada 3 kişi serbest kaldı. Küçük kıza ilk cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen ay ormanlık alanda bir otomobili durdururken, araçta bulunan 14 yaşındaki kıza, 2 kişinin cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kızın ifadesi doğrultusunda otomobilde bulunan 2 kişi ile ardından 1 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Koruma altına alınan kızın ifadesi doğrultusunda ilk olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki A.F. ise dün Başiskele İlçesi'nde gözaltına alındı. A.F. bugün adliyeye sevk edildi.

Bu arada ailesi tarafından dışlandığı belirtilen kızın, intihara kalkıştığı, gördüğü psikolojik tedavinin ardından yeniden yurda konulduğu belirtildi.

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