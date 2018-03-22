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14'ü asker, 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde, 14’ü asker, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ​Tokat'ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

14'ü asker, 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde, 14’ü asker, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
​Tokat'ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde 13’ü muvazzaf, 1’i ihraç, 14 astsubay ve 2 sivil olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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