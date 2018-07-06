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14 kişi abiye kıyafetlerin boyasındaki hidrosülfür ve amonyaktan etkilenmiş

KAYSERİ'de giyim mağazasında açılan kargodan yayılan koku nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 14 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan ilk incelemede olaya, kargodan çıkan abiye giysilerin imalatçı tarafından kumaş...

14 kişi abiye kıyafetlerin boyasındaki hidrosülfür ve amonyaktan etkilenmiş
KAYSERİ'de giyim mağazasında açılan kargodan yayılan koku nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 14 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan ilk incelemede olaya, kargodan çıkan abiye giysilerin imalatçı tarafından kumaş boyaları tam kurumadan nemli olarak paketlenmesi nedeniyle ortaya çıkan hidrosülfürik asit ve amonyağın yol açtığı belirlendi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Bir giyim mağazasında çalışanlar, 10 yıldır birlikte iş yaptıkları İzmir'deki bir firmadan kargo ile gelen kolileri açtı. Açılan 3 koliden birindeki kıyafetleri poşetlerinden çıkarıldığında, içeriyi yoğun bir gaz kokusu kapladı. Nefes almakta güçlük çeken mağaza çalışanları ve müşterilerden bazıları fenalaştı, bazıları da baygınlık geçirdi. İhbar üzerine mağazaya sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, abiye kıyafetlerin, imal edildiği kumaşlardaki boyada kullanılan hidrosülfürik asit ve amonyağın tam kurumadan paketlere nemli olarak konduğu, kargoyla nakil sırasında sıcak nedeniyle her iki maddenin reaksiyona girdiği belirlendi.
İMALATÇI FİRMA HAKKINDA SORUŞTURMA
Rahatsızlanan 14 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, Cumhuriyet savcılığının ilgili imalatçı firmayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
TEKSTİL SANAYİNDE KULLANILIYOR
Yetkililer, hidrosülfirik asitin pamuklu ve keten gibi selülozik elyafların pişirilmesinde, tekstil mamullerinin nötralizasyon işleminde ve bazik ortam gerektiren boyama işlemlerinde kalevi ortamı sağlamak amacıyla, amonyağın ise tekstil ve deri sektöründe, boyamada, baskıda  ve pamuğu parlatmada kullanıldığını belirtti.

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